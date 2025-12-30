Необычную новогоднюю елку установили в парке имени Олега Степанова в Серпухове. Чтобы исполнилась заветная мечта, нужно пройти сквозь портал в ней. Ветеран СВО Александр Шишкин загадал успешно завершить программу «Герои Подмосковья».

Александр Шишкин стад добровольцем в 2022 году. Он достойно нес службу и получил государственные награды. После тяжелых ранений ветеран вернулся, устроился на работу на военном заводе в Серпухове и стал участником программы «Герои Подмосковья». Сейчас Александр Шишкин проходит стажировку в администрации округа.

«Мне повезло, у меня очень хорошие наставники — глава округа Алексей Шимко и его заместитель Мария Барышева. В одной команде с ними закрепляю навыки, которые мне дали в мастерской управления „Сенеж“. Позади уже половина учебного курса», — делится впечатлениями Александр Шишкин.

В ходе СВО Александр отличился при штурме Угледара, где в критический момент взял командование подразделением на себя. За это герой был награжден медалью «За отвагу».

Программа «Герои Подмосковья» была призвана помочь ветеранам получить новую профессию и построить карьеру в госструктурах или частном секторе.