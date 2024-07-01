Здание театра драмы и комедии «Фэст» в Мытищах отремонтируют в 2025 году

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

Реконструкция театра драмы и комедии «Фэст» продолжается в Мытищах. Обновленное здание откроет свои двери 1 сентября 2025 года.

Здание, в котором раньше размещался кинотеатр, построено в 1969 году. Теперь его ждет масштабное обновление. Руководитель проекта ОСК «СК Эталон-М» Дмитрий Федоров рассказал, что в бывшем зрительном зале ведутся демонтажные работы. Также строители занимаются устройством котлована и армированием плит фундамента. К осени там возведут три пристройки, которые остеклят и подключат к системам отопления.

Кроме того, там заменят все инженерные коммуникации: электрические сети, водоснабжение и вентиляцию. После реконструкции в театре появятся дополнительные площади, чтобы разместить реквизит с декорациями и костюмами, шесть гримерных, репетиционные залы, мультимедийную студию. Холл расширят, а в обновленном зрительном зале установят новые кресла.

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