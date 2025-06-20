Полярную чайку впервые заметили в Подмосковье

Первая встреча с полярной гостьей произошла в Бисеровском рыбхозе. Специалисты заметили, что в полете она выглядела узкокрылой. Позже птицу еще дважды видели в том же месте, что позволило изучить ее внешний вид.

Специалисты пришли к выводу, что это полярная чайка второго года жизни, линяющая во второй зимний наряд. Ученые намерены выяснить, почему данный вид обосновался в Московской области.

«Возможно, расширение ареала — признак климатических изменений. Но в любом случае мы рады, что в семействе подмосковных птиц появилось пополнение», — подчеркнул министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин.

Полярная чайка обычно гнездится в арктических регионах — на островах Канадского архипелага, в Гренландии, реже – на Новой Земле. В России ее раньше видели только у северных побережий, но вглубь материка она почти никогда не залетала.