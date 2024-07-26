Поля вокруг деревни Хотилово обработали от борщевика

Бригада специалистов обработала от борщевика Сосновского поля на въезде в деревню Хотилово Можайского округа. Всего в этом году эти работы охватят более четырех тысяч гектаров.

Бригада по борьбе с борщевиком Сосновского выезжает на обработку в полной готовности: в защитной одежде и с ранцами-распылителями, в которых — специальный химический состав. Такое ручное распыление применяется в местах со сложным рельефом: там, куда не доберется техника.

«Мы работаем уже более девяти лет и накопили большой опыт. Используем в своей работе средства исключительно российского производства компании „Август“, все они сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации. Средство состоит из девяти основных компонентов, а десятое — это адъювант, который увеличивает площадь всасывания раствора на растении», — рассказал заместитель генерального директора компании «Юнити+» Игорь Барабан.