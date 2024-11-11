Полиция в Серпухове проведет день открытых дверей для студентов 19 ноября

День открытых дверей для старшеклассников, выпускников средних учебных заведений и их родителей пройдет в УМВД России «Серпуховское». Мероприятие состоится 19 ноября в 17:00.

Участники смогут познакомиться с порядком и преимуществами прохождения службы в органах внутренних дел. Также будет представлена информация о возможностях получения образования в Московском университете МВД России имени Кикотя, расположенном в Москве, и его филиалах в Рузе и Рязани. Этот университет является крупнейшим государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования МВД России, где осуществляется фундаментальная академическая и профильная подготовка кадров для органов внутренних дел.

Напомним, что для участия необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

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