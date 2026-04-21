Полиция Одинцова провела профилактическую беседу со старшеклассниками

Инспекторы по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по Одинцовскому округу организовали для школьников профилактическую акцию «Чистое поколение-2026». Мероприятие было направлено на информирование старшеклассников о вреде употребления наркотических и психоактивных веществ.

Сотрудники полиции подробно рассказали о последствиях употребления алкоголя, табака, курительных смесей, наркотических и психотропных веществ. Особое внимание уделялось не только физическому и психическому воздействию на организм подростков, но и риску формирования стойкой зависимости.

Полицейские также осветили правовые аспекты: ребята узнали о мерах административной и уголовной ответственности за хранение, распространение и вовлечение в употребление запрещенных веществ. Инспекторы объяснили схемы, которыми пользуются преступники для вовлечения молодежи в незаконные действия, и подчеркнули важность критического отношения к сомнительным предложениям со стороны посторонних.