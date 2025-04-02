Полицейский из Серебряных Прудов принял участие в конкурсе профмастерства

Старший сержант полиции Дарья Ульихина из изолятора временного содержания ОМВД России по муниципальному округу Серебряные Пруды продемонстрировала выдающиеся знания в области правовой подготовки на первом этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Конкурс прошел на базе Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по Московской области в Видном-2 и собрал сотрудников охранно-конвойной службы со всего региона.