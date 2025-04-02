Полицейский из Серебряных Прудов принял участие в конкурсе профмастерства

Фото: Медиасток.рф

Старший сержант полиции Дарья Ульихина из изолятора временного содержания ОМВД России по муниципальному округу Серебряные Пруды продемонстрировала выдающиеся знания в области правовой подготовки на первом этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Конкурс прошел на базе Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по Московской области в Видном-2 и собрал сотрудников охранно-конвойной службы со всего региона.

В рамках соревнований участники продемонстрировали навыки служебной, правовой, медицинской, физической и огневой подготовки. Дарья Ульихина показала лучший результат в дисциплине «правовая подготовка», подтвердив высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников из Серебряных Прудов.

В общем зачете победителями стали полицейские из Орехово-Зуева, Павлова Посада и Домодедова. Дарья Ульихина, несмотря на высокие результаты, не вошла в число призеров общего зачета.

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