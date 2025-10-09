Полицейский из Мытищ победил в муниципальном этапе конкурса «Народный участковый»

Старший участковый уполномоченный 4-го отдела полиции Межмуниципального управления МВД России «Мытищинское» майор полиции Сергей Резник успешно преодолел первый этап всероссийского конкурса «Народный участковый». В муниципальном этапе за него проголосовали более пяти тысяч жителей городского округа.

Профессиональный путь Сергея Резника в правоохранительных органах начался 10 лет назад. Участковый зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист, достигнув при этом значительных успехов в спорте. Мужчина увлечен грэпплингом и российским джиу-джитсу, имеет три пояса — белый, синий, пурпурный.

«Занятия спортом дали мне дисциплину и выдержку. Буду стремиться к коричневому и черному поясу», — поделился Сергей Резник.

Участковый отметил особую ценность общения с жителями.

«Контакт полиции с жителями обязателен, ведь именно так можно построить доверительные отношения. Участковый должен нести свою службу гласно, по форме и всегда быть готовым помочь гражданам», — добавил он.

Принять участие в онлайн-голосовании можно на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.