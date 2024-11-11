Полицейский из Можайского округа вошел в топ-10 участковых Подмосковья

В этом году Назар Шумляк из Можайского округа стал лидером голосования «Народный участковый», набрав 104 голоса. На областном этапе конкурса он вошел в десятку лучших полицейских, получив поддержку 169 человек.

Начав службу в участке 16 лет назад, Назар прошел через множество испытаний и сегодня возглавляет Порецкий территориальный отдел, который охватывает более 50 населенных пунктов. Он прекрасно знает своих жителей и активно взаимодействует с ними, ведь его работа заключается не только в охране общественного порядка, но и в непосредственном общении с гражданами.

«Всегда хотелось помогать людям сделать правильный выбор, направить их на путь справедливости. Поэтому я выбрал служить Закону и своей Родине», — отметил полицейский.

Помимо службы, Назар увлекается путешествиями и спортом. Он с удовольствием посещает культурные и исторические места нашей страны, обогащая свои знания и впечатления.

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