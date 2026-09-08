Полицейский из Чехова вышел в областной этап конкурса «Народный участковый»

В областной этап ежегодного всероссийского конкурса, который направлен на повышение уровня доверия населения к сотрудникам полиции и престижа службы, прошли 42 кандидата. Среди них — старший лейтенант полиции Кирилл Невенчаный, который представляет Чехов.

В муниципальном этапе конкурса участвовали трое кандидатов: старший лейтенант полиции Кирилл Невенчаный, майоры полиции Сергей Колпаков и Иван Бурачковский. Первый кандидат набрал 130 голосов и прошел в следующий тур. На текущий момент за Кирилла Невечаного проголосовало 126 человек.

Голосование проходит на сайте Главного управления МВД России по Московской области с 7 по 16 сентября. Все желающие могут ознакомиться с участниками конкурса и отдать предпочтение выбранному кандидату. Победитель второго этапа получит право представлять Московскую область на всероссийском этапе конкурса.