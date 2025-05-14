Полицейские в Воскресенске провели с родителями школьников профилактические беседы

В одной из школ городского округа Воскресенск прошло собрание с участием сотрудников местного Управления Министерства внутренних дел России. Они провели с родителями подростков беседы для предупреждения правонарушений, напомнили о важности обучения детей правилам дорожного движения.

Вместе с собравшимися обсудили варианты организации отдыха школьников во время летних каникул. Инспектор по делам несовершеннолетних также напомнила родителям об ответственности подростков за совершение противоправных действий. На встрече затронули тему недопустимости нахождения детей на улицах и в общественных местах в ночное время суток без сопровождения взрослых.

Помимо этого, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения напомнила родителям о правилах перевозки юных пассажиров в транспортных средствах, а также о важности ношения световозвращающих элементов на одежде в темное время. Собравшимся порекомендовали регулярно повторять с детьми правила дорожного движения.