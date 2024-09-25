Полицейские в Воскресенске провели профилактическую беседу для школьников

Сотрудники УМВД России по городскому округу Воскресенск продолжают активное взаимодействие с общественностью, уделяя особое внимание профилактике противоправного поведения среди молодежи. Недавно представители полиции приняли участие в родительском собрании в одной из школ округа, где провели ряд профилактических бесед.

Инспектор по делам несовершеннолетних обсудила с родителями актуальную тему травли среди подростков и ее влияние на взаимоотношения в коллективе. Было подчеркнуто, насколько важно своевременно выявлять случаи буллинга и принимать меры для их предотвращения. Также была поднята тема организации досуга учащихся вне школьных занятий, с акцентом на необходимость постоянного диалога с детьми о личной безопасности.

Особое внимание было уделено напоминанию о недопустимости нахождения несовершеннолетних на улицах и в общественных местах в ночное время без сопровождения взрослых. Эти меры направлены на предупреждение противоправного поведения среди молодежи и создание безопасной среды для развития детей и подростков.

Такие инициативы со стороны полиции Воскресенска подчеркивают важность совместной работы правоохранительных органов, образовательных учреждений и родителей в деле воспитания ответственных и законопослушных граждан.

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