Полицейские в Воскресенске подвели итоги работы за второе полугодие 2024 года

Участковые уполномоченные Управления Министерства внутренних дел России по городскому округу Воскресенск отчитались перед жителями о результатах работы за второе полугодие 2024 года. Также они разъяснили горожанам, как распознавать разные виды мошенничества.

На мероприятии присутствовал начальник Управления Министерства внутренних дел России по городскому округу Воскресенск, полковник полиции Дмитрий Коновалов, член Общественного совета Роман Сурупов и сотрудники администрации округа.

Участковые полицейские рассказали собравшимся об оперативной обстановке и итогах работы за второе полугодие прошлого года.

Помимо этого, сотрудники полиции проинформировали жителей Воскресенска о распространенных схемах мошенничества. Они рассказали, как распознать подобные попытки обмана, а также привели примеры телефонного мошенничества и других видов преступлений. На мероприятии полицейские призвали горожан ни в коем случае никому не сообщать данные банковских карт и паспортные данные, ПИН-коды и другую персональную информацию.