Полицейские в Серпухове провели общегородское родительское собрание
Перед началом летних каникул в доме культуры «Россия» в Серпухове прошло общее родительское собрание, посвященное вопросам безопасности несовершеннолетних. Особое внимание было уделено использованию велосипедов, самокатов и других средств индивидуальной мобильности.
Отмечалось, что питбайк является спортивным оборудованием и предназначен для эксплуатации только на специально оборудованных трассах и площадках.
Начальник Госавтоинспекции, полковник полиции Александр Шибаев, рассказал о причинах дорожно-транспортных происшествий с участием детей и о комплексе мер, направленных на их предотвращение. В своем выступлении он подчеркнул, что ребенок — самый уязвимый участник дорожного движения, и именно взрослые должны позаботиться о его безопасности. Александр Сергеевич также дал рекомендации по соблюдению правил дорожного движения.
Старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних УМВД, майор полиции Аурелия Романова, рассказала о правилах безопасного поведения школьников в период каникул. Она подчеркнула важную роль родителей в воспитании законопослушных навыков у подростков и призвала внимательно следить за интересами и увлечениями детей, особенно вне дома.
Инспектор группы профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом УМВД, капитан полиции Оксана Ушакова, проинформировала присутствующих о возможностях обучения в высших учебных заведениях системы МВД России, порядке поступления, требованиях к абитуриентам и социальных гарантиях.
В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники УМВД России «Серпуховское», представители комитета по образованию, отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа, а также представители образовательных учреждений и родители учащихся.
Спикеры ответили на вопросы участников собрания и выразили уверенность, что совместные усилия ведомств и родителей положительно скажутся на безопасности детей.