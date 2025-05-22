Полицейские в Серпухове провели общегородское родительское собрание

Перед началом летних каникул в доме культуры «Россия» в Серпухове прошло общее родительское собрание, посвященное вопросам безопасности несовершеннолетних. Особое внимание было уделено использованию велосипедов, самокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Отмечалось, что питбайк является спортивным оборудованием и предназначен для эксплуатации только на специально оборудованных трассах и площадках.

Начальник Госавтоинспекции, полковник полиции Александр Шибаев, рассказал о причинах дорожно-транспортных происшествий с участием детей и о комплексе мер, направленных на их предотвращение. В своем выступлении он подчеркнул, что ребенок — самый уязвимый участник дорожного движения, и именно взрослые должны позаботиться о его безопасности. Александр Сергеевич также дал рекомендации по соблюдению правил дорожного движения.

Старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних УМВД, майор полиции Аурелия Романова, рассказала о правилах безопасного поведения школьников в период каникул. Она подчеркнула важную роль родителей в воспитании законопослушных навыков у подростков и призвала внимательно следить за интересами и увлечениями детей, особенно вне дома.