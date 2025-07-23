Полицейские в Павловском Посаде провели беседу с детьми о правилах безопасности

Представители Госавтоинспекции и подразделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России «Павлово-Посадский» организовали встречу с детьми на одном из популярных местных пляжей. Целью мероприятия стало повышение безопасности несовершеннолетних в период летних каникул.

Полицейские подробно рассказали ребятам о необходимых мерах предосторожности при отдыхе у водоемов, акцентировав внимание на новых требованиях регионального законодательства Московской области. В частности, несовершеннолетним теперь категорически запрещено находиться на воде без сопровождения взрослых, что направлено на предотвращение несчастных случаев.

По окончании беседы дети получили памятки с основными правилами безопасности на воде, которые помогут им и их родителям не допустить опасных ситуаций в летний период.

Акция «Безопасное лето» стала очередным важным шагом в обеспечении безопасности и здоровья подрастающего поколения в Павловском Посаде.