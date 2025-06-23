Полицейские в Одинцове задержали подозреваемую в краже денег

Заявление в дежурную часть Голицынского отдела полиции России по Одинцовскому городскому округу поступило от жительницы рабочего поселка Большие Вяземы Одинцовского округа о краже денежных средств с банковской карты. Сумма ущерба составила свыше семи тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления установлена и задержана раннее неоднократно судимая 44-летняя уроженка одной из стран Закавказья. Она похитила банковскую карту, оставленную на земле неизвестным лицом в Голицыно, и на протяжении нескольких дней расплачивалась ею в магазинах.
Следователем следственного Управления России по Одинцовскому городскому округу возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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