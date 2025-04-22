Полицейские в Одинцове задержали местного жителя с крупной партией наркотиков

Полицейские Одинцовского округа задержали в поселке Лесной городок по подозрению в незаконном обороте наркотиков местного жителя. Он распространял запрещенные вещества.
При личном досмотре у жителя обнаружили и изъяли 32 свертка наркотиков. Также у него дома нашли три контейнера, 93 пакета и 58 свертков с веществом. Еще злоумышленник сообщил координаты восьми тайников-закладок. Часть изъятого является мефедроном общим весом более 500 граммов.
Мужчина пояснил, что предложение о подработке получил в одном из мессенджеров, а наркотики планировались для дальнейшего сбыта на территории округа.
Сейчас возбудили уголовное дело. Одинцовским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальная часть изъятого будет исследована в рамках возбужденного уголовного дела.
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