Полицейские в Одинцове рассказали о раритетной служебной машине

Полицейские из Одинцова организовали встречу с журналистами, чтобы поделиться рассказом о раритетной милицейской машине. Полицейские считают, что эта машина может стать народным памятником и символизировать удачу.

Ветеран органов внутренних дел Семен Половинкин и инспектор Валерия Олейникова рассказали о старом автомобиле Горьковского автомобильного завода, который находится на постаменте у здания управления министерства внутренних дел.

Машина окрашена в желтый цвет, на ней написано «Милиция» и установлены сигнальные маячки. На номерном знаке написано «ГАИ ГИБДД». Желтый цвет для автомобилей государственной автомобильной инспекции появился в 1968 году, когда основным транспортом для передвижения сотрудников государственной инспекции безопасности дорожного движения стал ГАЗ-24.

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