Полицейские в Одинцове провели с родителями школьников профилактические беседы

Госавтоинспекторы в рамках «Единого дня профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» приняли участие в педагогическом совете и родительском собрании в одной из школ Одинцовского округа. Специалисты рассказали о состоянии аварийности в муниципалитете, а также напомнили о важности обучения детей правилам поведения на дороге.

На родительских собраниях спикеры уделили большое внимание вопросам соблюдения требований во время перевозки детей, обеспечения безопасности юных пешеходов и несовершеннолетних велосипедистов. Полицейские отметили, что именно в семье закладываются основы правильного поведения на дорогах. Самым сильным методом профилактики детского дорожно-транспортного травматизма остается личный пример родителей, соблюдающих требования безопасности.

Отметим, что такие встречи в Одинцове проходят регулярно.