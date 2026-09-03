Полицейские в Одинцове провели для детей День открытых дверей

В Одинцове сотрудники полиции встретились с воспитанниками детского клуба дополнительного образования. Ребятам показали работу кинологов и криминалистов.

Первыми перед детьми выступили полицейские-кинологи. Служебные собаки продемонстрировали, как находят запрещенные вещества и взрывные устройства по запаху, а также показали навыки задержания нарушителя.

Затем школьники познакомились с экспертами-криминалистами. Специалисты рассказали о своей работе и показали содержимое специального чемодана, который используют при осмотре места происшествия. Ребятам продемонстрировали, как снимают отпечатки пальцев и фиксируют следы обуви.

В завершение встречи детей пригласили присоединиться к акции «Поднять флаг!». На память о мероприятии им подарили значки в цветах российского триколора и наборы для творчества.