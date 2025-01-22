Полицейские в Одинцове провели благотворительную акцию для детей

Сотрудники управления Министерства внутренних дел России по Одинцовскому округу провели в Старогородковской специальной школе-интернате, которая носит имя заслуженного учителя Российской Федерации Фурагиной, благотворительную акцию под названием «Подари улыбку детям». Эта инициатива направлена на поддержку детей с особыми образовательными потребностями и создание для них праздничной и радостной атмосферы.

Полковник полиции Елена Буслаева поздравила всех воспитанников с прошедшими новогодними праздниками. Она пожелала им крепкого здоровья, спокойствия, успехов в учебе и благополучия в жизни. Елена Буслаева в знак внимания вручила детям яркие игрушки и сладкие угощения.

После церемонии поздравления, ребята провели для полицейских небольшую, но очень увлекательную экскурсию по своей школе. Они с гордостью рассказали о том, как проходят их занятия в профориентационных кружках, которые помогают им развивать навыки и способности в различных областях. Учащиеся показали свои поделки, сделанные своими руками, и поделились историями о том, как они создавались.