Полицейские в Одинцове провели акцию для старшеклассников «Будь в форме»

Сотрудники управления Министерства Внутренних дел России по Одинцовскому округу провели мероприятия для старшеклассников школ Одинцова. Это акция под названием «Будь в форме».

Целью встречи было популяризировать службу в полиции. Заместитель командира отдельного батальона патрульно-постовой службы майор полиции Андрей Мозговой рассказал о преимуществах работы в органах внутренних дел, требованиях к кандидатам и перспективах получения высшего образования в ведомственных вузах Министерства Внутренних дел.

Школьникам показали видеоролик, иллюстрирующий различные специальности и повседневные задачи полицейских. Присутствующие узнали о работе таких подразделений, как уголовный розыск и группы быстрого реагирования. После показанной информации ученики задавали вопросы, на которые офицеры охотно ответили, делясь личным опытом службы.

Не оставили и без подарков: старшеклассникам раздали буклеты с информацией о профессии и преимуществах работы в полиции.