Полицейские в Мытищах оштрафовали водителей за сброс строительных отходов

Сотрудники управления МВД России «Мытищинское» задержали двоих водителей за нарушение правил по обращению с отходами. Оба в итоге получили штрафы.

Инспекторы эконадзора оформили два постановления об административном наказании. Первого нарушителя задержали на пятом километре Осташковского шоссе, он перевозил строительный мусор без документов. Второй нарушитель, водитель автомобиля КамАЗ, пытался слить остатки жидкого бетона на почву. Оба гражданина заплатят штраф.

Такие случаи нередки: недавно в Мытищах пресекли сброс около 70 кубометров строительных отходов. Нарушителей выявили во время рейда с участием сотрудников Минэкологии, Минчистоты, Главного управления Министерства внутренних дел России по Московской области и Главного управления региональной безопасности.

Новости Подмосковья можно обсудить в«Суперчате 360».