Полицейские в Егорьевске подвели итоги работы за полгода

Итоги работы за первое полугодие подвели в отделе Министерства внутренних дел России по муниципальному округу Егорьевск. В отчетный период сотрудниками был осуществлен комплекс мер, направленных на стабилизацию оперативной обстановки и обеспечение общественного порядка и безопасности населения.

Число зарегистрированных преступлений выросло на 24%. При этом количество преступлений против личности, в том числе убийств, сократилось на 33%, снизилось число угонов транспортных средств. Сотрудниками полиции было пресечено больше преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ.

Увеличилось и количество краж из квартир, совершенных мошенничеств. По этим направлениям работа правоохранительных органов будет усилена.

Лучшие сотрудники Егорьевского отдела полиции были отмечены почетными грамотами главы округа, совета депутатов, а также Главного управления Министерства внутренних дел России по Московской области. Медалью «За доблесть в службе» был награжден подполковник полиции, начальник центра временного содержания иностранных граждан Андрей Сухов. Медаль Путилина получил майор полиции, начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков Евгений Привалов.