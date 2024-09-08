Полицейские в Дмитрове провели занятие для детей по безопасности на дороге

Госавтоинспекторы по Дмитровскому городскому округу совместно с членом Общественного совета Валентиной Лобазовой и ребятами из отряда юных инспекторов дорожного движения провели познавательное мероприятие для воспитанников школы-интерната. Целью встречи было обучение детей основам безопасного поведения на дороге в рамках акции «Детям Подмосковья — безопасные дороги!».

Во время мероприятия сотрудники полиции напомнили школьникам о значении сигналов светофора, дорожных знаках и правилах перехода проезжей части как по регулируемому, так и по нерегулируемому пешеходному переходу.

Особое внимание было уделено обсуждению ситуаций, в которые может попасть юный пешеход, а также правилам поведения во дворах, особенно рядом с припаркованными автомобилями.

В завершение встречи инспекторы подарили школьникам световозвращающие браслеты, которые помогут им быть более заметными на дороге, и пожелали успехов в новом учебном году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».