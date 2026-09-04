Полицейские спасли трех пожилых людей из горящего дома в Лобне

Сотрудники полиции Лобни проявили мужество и профессионализм при тушении пожара в многоэтажном доме в микрорайоне Научный городок 2 сентября. Благодаря оперативным и решительным действиям полицейских удалось эвакуировать жильцов и спасти трех пожилых людей из горящей квартиры на седьмом этаже до прибытия пожарных расчетов.

Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже жилого дома. Сообщение в дежурную часть ОМВД России по городскому округу Лобня поступило незамедлительно. На место происшествия оперативно прибыли экипажи Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции и дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, которые, увидев клубы дыма и открытое пламя на верхних этажах, сразу приступили к эвакуации жильцов.

Старший сержант полиции Родион Крюков, сержант полиции Александр Шиян и младший сержант полиции Александр Романов поднялись на седьмой этаж, где по информации родственников находились пожилые люди с ограниченными возможностями передвижения. Полицейские вынесли из задымленных квартир 92-летнюю женщину и 80-летнего мужчину.

По просьбе жительницы дома, сообщившей о еще одном пенсионере в квартире на том же этаже, на помощь отправились старший лейтенант полиции Сергей Черносвитов и лейтенант полиции Александр Плотников. Им удалось вывести из задымленного помещения пожилого человека и передать его медикам.

После прибытия пожарно-спасательных подразделений полицейские оставались на месте и обеспечивали общественный порядок до полной ликвидации последствий пожара. Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников органов внутренних дел жертв и пострадавших удалось избежать.

Поступок полицейских в очередной раз показал, что в Лобне живут и работают люди, готовые в критической ситуации прийти на помощь, рискуя собственной жизнью ради спасения других.