Полицейские Солнечногорска вошли в топ-10 Подмосковья по итогам 2024 года
Итоги оперативно-служебной деятельности полиции за 2024 год подвели в Солнечногорске на заседании Совета депутатов. Солнечногорский отдел занял восьмое место среди территориальных органов МВД Подмосковья.
Итоги работы озвучил заместитель начальника ОМВД России по городскому округу Солнечногорск подполковник внутренней службы Алексей Сотула. Он отметил, что солнечногорский отдел занял восьмое место среди территориальных органов МВД Подмосковья, сохранив один из самых высоких уровней раскрываемости преступлений — 75,3%. При этом отдел почти в два раза превысил среднеобластные показатели раскрываемости онлайн-мошенничества (40,7% против 22,2%) и незаконного оборота наркотиков (71,4% против 41,7%). Раскрываемость грабежей, разбойных нападений и угона транспортных средств составила 100%, а квартирных краж — 97%.
Благодаря профилактической работе полицейским Солнечногорска удалось удержать минимальный уровень преступности среди несовершеннолетних: за год зафиксировано всего одно преступление. Также наблюдается значительное снижение числа правонарушений, совершенных рецидивистами, на 83,9%.
«Подводя итоги работы за прошедший год, прежде всего хочу поблагодарить всех за поддержку, выразившуюся в понимании проблем, связанных с обеспечением безопасности в округе, оказание всесторонней помощи по охране правопорядка», — заключил Алексей Сотула.
Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков подчеркнул, что муниципальные власти плотно сотрудничают с правоохранительными органами. В 2025 году планируется продолжить поддержку программ по профилактике дорожно-транспортных происшествий и созданию условий для безопасного участия несовершеннолетних в дорожном движении. Кроме того, власти намерены развивать досуг для детей и подростков, а также проводить встречи в социальных центрах помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
«К вопросам, которые касаются работы с подрастающим поколением, подключается отдел молодежной политики. Теперь это отдельное структурное подразделение администрации Солнечногорска, мое предложение о таком подходе работы с молодежью также сегодня поддержали депутаты совета. Поэтому впереди много совместных проектов по безопасности, и не только», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Отдел молодежной политики возглавляет Марина Гасымова, которая ранее была награждена медалью президента Российской Федерации Владимира Путина за особый вклад в подготовку всемирного фестиваля молодежи. Много лет она успешно реализует проекты, поддерживаемые Фондом президентских грантов.
Инициативы по работе с молодежью получили поддержку городского прокурора Артема Шишова, депутатов совета во главе с председателем Мариной Веремеенко и парламентария Мособлдумы Владислава Мирзонова.