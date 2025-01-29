Полицейские Солнечногорска вошли в топ-10 Подмосковья по итогам 2024 года

Итоги оперативно-служебной деятельности полиции за 2024 год подвели в Солнечногорске на заседании Совета депутатов. Солнечногорский отдел занял восьмое место среди территориальных органов МВД Подмосковья.

Итоги работы озвучил заместитель начальника ОМВД России по городскому округу Солнечногорск подполковник внутренней службы Алексей Сотула. Он отметил, что солнечногорский отдел занял восьмое место среди территориальных органов МВД Подмосковья, сохранив один из самых высоких уровней раскрываемости преступлений — 75,3%. При этом отдел почти в два раза превысил среднеобластные показатели раскрываемости онлайн-мошенничества (40,7% против 22,2%) и незаконного оборота наркотиков (71,4% против 41,7%). Раскрываемость грабежей, разбойных нападений и угона транспортных средств составила 100%, а квартирных краж — 97%.

Благодаря профилактической работе полицейским Солнечногорска удалось удержать минимальный уровень преступности среди несовершеннолетних: за год зафиксировано всего одно преступление. Также наблюдается значительное снижение числа правонарушений, совершенных рецидивистами, на 83,9%.

«Подводя итоги работы за прошедший год, прежде всего хочу поблагодарить всех за поддержку, выразившуюся в понимании проблем, связанных с обеспечением безопасности в округе, оказание всесторонней помощи по охране правопорядка», — заключил Алексей Сотула.