Полицейские рассказали жителям Воскресенска о способах защиты от мошенников

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Сотрудник полиции городского округа Воскресенск провела с горожанами профилактические беседы. Она проинформировала о новых видах мошенничества и способах защиты от него.

Полицейский рассказала жителям Воскресенска, как мошенники пользуются их доверчивостью, чтобы получить денежные средства. Она раздала горожанам листовки о том, как общаться со злоумышленниками по телефону. Также сотрудник полиции повесила памятки на информационных стендах в подъездах жилых домов.

Правоохранители просят жителей незамедлительно сообщать в полицию, если пострадали от мошенников.

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