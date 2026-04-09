Полицейские раскрыли крупное мошенничество в Одинцове

Сотрудниками уголовного розыска в Одинцове раскрыто мошенничество под предлогом оказания услуг по изготовлению мебели. Сумма, на которую правонарушители обманули местную жительницу, составила 475 тысяч рублей.

Заявление о мошенничестве поступило в дежурную часть первого городского отдела полиции УМВД России по Одинцовскому округу. Сотрудники приступили к оперативно-розыскным мероприятиям и задержали жителя Лобни, который дал признательные показания. Установлено, что злоумышленник, введя в заблуждение потерпевшую, под предлогом изготовления и монтажа детской мебели завладел ее денежными средствами.

Следственное управление УМВД возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей № 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.