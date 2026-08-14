Полицейские раскрыли дело о краже у пенсионерки в Одинцове

Одинцовские полицейские раскрыли кражу ювелирных изделий у пожилой женщины. Ущерб превысил 100 тысяч рублей, а подозреваемыми оказались две ранее судимые женщины.

Заявление о краже поступило в дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по Одинцовскому округу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили и задержали двух подозреваемых. По предварительным данным, женщины заметили пенсионерку во время прогулки и решили воспользоваться ее доверием.

Злоумышленницы представились сотрудницами пенсионного фонда и под этим предлогом проникли в квартиру. Пока одна из них рассказывала хозяйке о якобы положенных пенсионных надбавках и отвлекала ее внимание, вторая похитила ювелирные изделия. После этого женщины скрылись и распорядились украшениями по своему усмотрению.

Следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ — «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Такая статья относится к категории тяжких преступлений и предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде домашнего ареста.