Полицейские провели уроки мужества для детей в Лобне

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел полицейские Лобни организовали экскурсию для детей с особенностями развития. В рамках акции «Уроки мужества», детям рассказали о профессии полицейского, его обязанностях и задачах.

Сначала ребят познакомили с работой криминалистов. Им рассказали о тонкостях этой профессии и специфике расследований. Затем дети узнали об истории и деятельности полиции из архивных материалов.

Экскурсия завершилась показом работы кинолога с служебной собакой. Сотрудник продемонстрировал, как животное помогает в поиске следов и задержании преступников. Родители отметили, что встреча с полицейскими была для детей не только увлекательной, но и полезной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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