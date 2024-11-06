Полицейские провели урок мужества для студентов в Лобне

Полицейские из Лобни провели урок мужества для студентов колледжа «Подмосковье». Мероприятие было приурочено ко Дню памяти погибших при исполнении служебных обязанностей.

На встрече рассказали о подвигах сотрудников полиции, чьи мужество и самоотверженность стали примером для новых поколений. Память героев почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориалу с их именами на территории отдела.

Также для студентов выступил полицейский кинолог, который познакомил их с тонкостями своей работы. Он рассказал о роли служебной собаки и показал элементы дрессировки, включая важнейший навык «задержания преступника». Курсанты остались под впечатлением, особенно от эпизода с тренировочным нападением собаки на «злоумышленника».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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