Полицейские провели беседу об электронных услугах с жителями Одинцова

Сотрудники Управления Министерства внутренних дел России по Одинцовскому городскому округу провели акцию «Госуслуги — это просто, быстро и доступно!». Полицейские раздавали специальные брошюры жителям.

Сотрудники МВД рассказали о правилах регистрации на едином портале, видах государственных услуг, а также преимуществах их получения: легкости оформления заявок, сокращении сроков предоставления и возможности получения скидки при оплате пошлины. При информировании полицейские обратили внимание граждан на возможность получения нужной им услуги в любое удобное для них время и в любом месте посредством сети Интернет, избегая очередей.

Прохожим также разъяснили, что в случае замены паспорта они при помощи электронного портала могут легко подать документы и получить его в ближайшем отделе по вопросам миграции.

Мероприятие было направлено на популяризацию государственных услуг, оказываемых органами внутренних дел в электронном виде.