Полицейские провели акцию «Безопасное лето» в Павловском Посаде

Представители Госавтоинспекции совместно с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних дел России «Павлово-Посадский» посетили местный пляж и побеседовали с детьми. Мероприятие прошло в рамках акции «Безопасное лето».

Полицейские рассказали ребятам о правилах поведения на водоемах и предупредили, что в связи с изменениями в региональном законодательстве в Московской области не допускается нахождение несовершеннолетних на водных объектах без сопровождения взрослых.

После профилактических бесед ребятам раздали тематические памятки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание безопасности пляжей, а также содержать их в чистоте, создавая комфортные условия для отдыха жителей. Всего в Подмосковье 164 мест отдыха у воды, из которых 24 находятся в парках, 12 — на водохранилищах, 63 на реках и 65 — на озерах и карьерах. Все они нанесены на специальную карту.