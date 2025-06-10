Полицейские пресекли попытку хищения денежных средств в Одинцове

пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В дежурную часть Немчиновского отдела полиции по Одинцовскому городскому округу поступило заявление от жительницы Одинцова о попытке кражи денежных средств. У нее пытались снять с банковского счета 50 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан работник офиса продаж оператора мобильной связи. Под предлогом замены сим-карты, используя мобильный банк, злоумышленник попытался перевести денежные средства на свой банковский счет. Женщина написала заявление в полицию. Правоохранительные органы отреагировали незамедлительно и нашли мошенника, который проворачивал нелегальную схему.

Сейчас на сотрудника офиса продаж возбудили уголовное дело. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.