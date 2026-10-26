Полицейские пресекли кражу автомобиля в Одинцове

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу задержали подозреваемого в попытке кражи автомобиля стоимостью около 3 миллионов рублей. Им оказался ранее судимый 53-летний житель Кабардино-Балкарской Республики.

По предварительной информации, злоумышленник заранее присмотрел машину, которая длительное время находилась без движения в одном из дворов в селе Немчиновка. Через поврежденное стекло правонарушитель проник в салон, извлек блок сертификации и сфотографировал идентификационный номер, чтобы изготовить ключ для запуска двигателя. Когда это не удалось, фигурант решил перевезти машину к специалисту в Коломну. Он вызвал эвакуатор и предъявил водителю поддельные документы на автомобиль.

В момент, когда спецтехника отъезжала, к ней прибыли сотрудники полиции. Факт перевозки вызвал подозрение у правоохранителей и они доставили правонарушителя и иномарку в подразделение.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о покушении на кражу в особо крупном размере. Фигуранта заключили под стражу. В настоящее время полиция устанавливает возможных соучастников преступления, а также других эпизодов противоправной деятельности задержанного.