Полицейские поздравили ветерана войны в Одинцовском округе

Заместитель начальника ГУ МВД России по Московской области Сергей Мальков и полковник полиции Игорь Лопатин приехали к ветерану Ивану Николаевичу Сманцеру накануне 81-й годовщины Победы. Гости поздравили фронтовика с праздником и вручили ему подарки.

Иван Николаевич ушел на фронт в 1942 году. Он воевал на Калининском фронте, а закончил боевой путь в Восточной Пруссии. Ветеран получил ранение, проявил в боях смелость и стойкость. Среди его наград — орден Отечественной войны II степени, две медали «За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией», орден «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени. Иван Николаевич также носит звание почетного гражданина Одинцовского городского округа.

Сергей Мальков и Игорь Лопатин зачитали ветерану поздравление от имени начальника областного главка генерал-лейтенанта полиции Виктора Паукова.

«Для нас большая честь лично поблагодарить вас за подвиг и передать слова признательности от всего личного состава», — обратились к Ивану Николаевичу полицейские.