Полицейские Одинцовского округа приняли участие в приемке детских лагерей

Сотрудники полиции по Одинцовскому городскому округу приняли участие в приемке детских лагерей совместно с представителями различных ведомств. Они проверили готовность к каникулам детских лагерей с дневным пребыванием.
Полицейские Одинцова провели оценку технической и антитеррористической укрепленности, проверили систему видеонаблюдения, оценили готовность работников учреждений к действиям в условиях чрезвычайных обстоятельств. Особое внимание обратили на организацию охраны мест детского отдыха, наличие договоров с частными охранными организациями, осуществляющими пропускной режим на территории оздоровительных лагерей.
Также в завершение правоохранители напомнили о недопустимости нарушений действующего законодательства и правонарушений в местах отдыха. Проверки продолжатся, к открытию смен в лагерях должны устранить все недочеты, если такие имеются.
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