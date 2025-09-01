Полицейские Одинцова приняли участие в акции «Я тоже был школьником»

Полицейские управления Министерства внутренних дел России по Одинцовскому городскому округу поддержали и присоединились к Всероссийской акции «Я тоже был школьником». Руководящий состав управления Министерства внутренних дел России вспомнили свои школьные годы, показав свои детские фото под тематическим хэштегом.

Цветы, бантики и прочие атрибуты праздника — наверное, каждый из нас вспоминает прошедшее время с ностальгией. Школа стала местом, где зародилась любовь к порядку, уважение к старшим и желание помогать другим. Это место, где учишься терпению, слушать и расти.

Полицейские поздравили школьников с Днем знаний и поделились самыми теплыми воспоминаниями из детства — школьная линейка, первая учительница, яркие осенние букеты. Также сотрудники пожелали, чтобы каждый урок приносил радость открытия, а знания помогали стать лучше и сильнее.