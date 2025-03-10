Полицейские наградили сотрудников банка в Одинцове

Начальник Барвихинского отдела полиции Одинцовского округа подполковник Игорь Хохлов провел рабочую встречу с сотрудниками банка. На мероприятии обсудили совместное противодействие мошенникам, которые похищают денежные средства с банковских счетов граждан.

Собравшиеся побеседовали о мерах для эффективного раскрытия преступлений, связанных с мошенничеством. Игорь Хохлов подчеркнул, что оперативное взаимодействие между полицией и банковскими учреждениями играет ключевую роль в блокировании счетов и предотвращении хищений. Сотрудники банка отметили, что активно используют различные каналы коммуникации для информирования клиентов о возможных угрозах и призывают их быть бдительными.

Одинцовские полицейские вручили сотрудникам банка благодарности за эффективное взаимодействие с органами внутренних дел в борьбе с преступлениями. Кроме того, Игорь Хохлов поздравил девушек с наступившим Международным женским днем.