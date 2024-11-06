Полицейские Лобни рассказали школьникам о пользе светоотражателей

Инспекторы Госавтоинспекции провели профилактическую встречу с учащимися младших классов в Лобне. Школьникам объяснили, как обезопасить себя в темное время суток.

Во время встречи сотрудники объяснили, почему светоотражающие элементы на одежде и рюкзаках помогают водителям заметить пешеходов издалека, особенно в темные часы. Дети узнали, где лучше крепить такие элементы, чтобы их хорошо видели, и какой цвет выбрать для большей безопасности. В завершение всем участникам раздали яркие наклейки, которые помогут стать заметнее на дороге. Световозвращатели отражают свет фар и позволяют водителю заметить пешехода на расстоянии до четырехсот метров, что дает ему больше времени для безопасной реакции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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