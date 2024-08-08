Полицейские Лобни провели зарядку с участниками клуба «Активное долголетие»

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Сотрудники полиции городского округа Лобня с заместителем председателя Общественного совета Викторией Канахиной организовали встречу с участниками клуба «Активное долголетие». Они совместно провели мероприятие в рамках акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной ко Дню физкультурника.

Пенсионеры приняли участие в утренней разминке, где полицейские продемонстрировали простые упражнения, которые помогут оставаться бодрыми и энергичными на протяжении всего дня.

Оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Кирилл Кабаев также провел информативную беседу о видах мошенничества, которые могут угрожать пожилым людям. Он подчеркнул важность перепроверки информации перед проведением финансовых операций через банк.

Виктория Канахина призвала пенсионеров быть внимательными и осторожными, поделилась несколькими реальными случаями мошенничества и представила статистику по этому вопросу. В завершение встречи участникам вручили информационные памятки.

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