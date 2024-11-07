Полицейские Лобни провели для школьников беседы о недопущении экстремизма

Оперативно-профилактическое мероприятие «Жить без ненависти и вражды» проходит в городском округе. В его рамках сотрудники отделения МВД России побывали в образовательных учреждениях муниципалитета.

Полицейские объяснили школьникам, что такое экстремизм и терроризм и как они могут проявляться в обществе. Ребятам рассказали, какая уголовная и административная ответственность предусмотрена законодательством Российской Федерации за преступления экстремистского и террористического характера.

Учащимся порекомендовали быть осторожными и бдительными, не вступать в подозрительные сообщества и группы в социальных сетях, а также ограничить доступ посторонних лиц к своим аккаунтам. Полицейские призвали школьников сообщать о лицах, которые могут быть причастны к экстремистской и другой противоправной деятельности, в органы внутренних дел.

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