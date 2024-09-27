Полицейские из Воскресенска рассказали студентам о специфике службы в МВД

Для учащихся факультета правоохранительной деятельности колледжа в Воскресенске провели лекцию о специфике работы в органах министерства внутренних дел. Полицейские рассказали ребятам том, как поступить в профильные вузы, а также о льготах для сотрудников.

Для популяризации службы в органах внутренних дел полицейские Управления МВД России по городскому округу Воскресенск побеседовали со студентами факультета правоохранительной деятельности местного колледжа.

Полковник полиции Дмитрий Коновалов и его заместитель, полковник внутренней службы Дмитрий Драч рассказали собравшимся о специфике службы в полиции, социальных гарантиях и льготах, которые предоставляют сотрудникам. Они также ответили на все интересующие учащихся вопросы.

Студентов проинформировали о вступительных испытаниях в высшие учебные заведения системы министерства внутренних дел и о предъявляемых к будущим студентам требованиях.

Отметим, что в Воскресенском колледже факультет правоохранительной деятельности — один из наиболее популярных среди абитуриентов.

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