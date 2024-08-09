Полицейские из Дубны задержали изрисовавших остановки вандалов

В городском округе Дубна в ночное время вандалы изрисовали остановочные павильоны. Сотрудники полиции в кратчайшие сроки обнаружили и задержали хулиганов.

Неравнодушный житель Егор Ступин заметил троих юношей, которые изрисовывали остановочный павильон.

«Я как-то на автомате среагировал, остановился, выскочил, поругал их и записал на телефон. У нас в городе чистота и порядок, неприятно видеть, как кто-то портит то, что делается для людей», — поделился Егор.

Записанное видео было отправлено в местную администрацию, откуда информация была передана в полицию. В результате выяснилось, что за последние дни было изрисовано около десяти павильонов.

«От администрации города поступило обращение по факту нанесения надписей. В кратчайшие сроки мы обнаружили лиц, причастных к этому. С ними провели профилактические беседы, после чего они самостоятельно удалили свои надписи», — сообщил старший участковый уполномоченный полиции по городскому округу Дубна Павел Коровин.

На следующий день юноши стерли свои граффити и заверили, что больше не будут заниматься подобным. Жители Дубны надеются, что подобные инциденты больше не повторятся и город останется чистым и благоустроенным.

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