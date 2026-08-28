Полицейские из Балашихи спасли мужчину из горящего дома

Полицейские отдела по обслуживанию микрорайона Заря городского округа Балашиха возвращались с вызова, когда заметили вдалеке столб дыма. Правоохранители изменили маршрут и поспешили на помощь — на месте они оказались раньше огнеборцев и первыми бросились спасать мужчину, оказавшегося в огненной ловушке.

Днем 20 августа в одном из дачных поселков Богородского округа произошел пожар. Очевидцы рассказали, что сначала раздался небольшой хлопок, после чего из окна дома повалил дым. Находившиеся на участке люди попытались попасть внутрь, а сосед вызвал экстренные службы.

«Фактически за несколько минут произошло полное задымление и возгорание. Сосед еще раз заскочил со шлангом, но смог только выскочить обратно. Мы стали кричать ему, чтобы он больше не заходил в дом. Все, что происходило дальше, мы тушили своими подручными средствами», — рассказал очевидец.

Подполковник внутренней службы Алексей Жабин и его напарник — оперуполномоченный капитан Илья Ванников — в это время возвращались с вызова. Полицейские заметили дым со стороны соседнего округа и решили изменить маршрут.

Прибыв на место, они сразу выяснили, есть ли внутри люди. Очевидцы подтвердили: на участке оставался мужчина, который оказался в окружении дыма и пламени.

«Когда подтвердилось, что за забором находится человек, мы его окликнули. Он ответил. Немедленно взяли лестницы, начали перелезать и увидели, что он уже лежит между пламенем и забором — оказался в ловушке и не мог выбраться», — рассказал заместитель начальника отдела полиции по обслуживанию микрорайона Заря МУ МВД России «Балашихинское» Алексей Жабин.

Полицейские вытащили пострадавшего к краю участка, однако путь преградил двухметровый забор. Мужчина сообщил, что недавно перенес операцию и самостоятельно передвигаться не может.

«Поддерживали ему ноги, потому что он сам после операции и сказал, что не может передвигаться. Медлить было нельзя — пламя подходило, стоял очень сильный жар. Поэтому все получилось быстро. Я работаю с 1997 года, и это не первый случай, когда приходится спасать людей. Наша задача и долг — помогать, оберегать и защищать граждан», — добавил Алексей Жабин.

Дом и баня полностью выгорели. При этом удалось избежать жертв. Прибывшие огнеборцы оперативно ликвидировали пожар и не допустили его распространения на соседние участки.

По предварительной версии, причиной возгорания мог стать оставленный на зарядке мобильный телефон.