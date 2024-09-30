Детский конкурс рисунков о полицейских прошел в Воскресенске

Итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка подвели в воскресенском Управлении Министерства внутренних дел. Он был посвящен профессии полицейского.

В конкурсе «Мои родители работают в полиции» участвовали дети сотрудников МВД в возрасте от шести до 14 лет. Юные участники с помощью красок, карандашей и фломастеров постарались передать тонкости работы своих мам и пап.

Целью конкурса было формирование уважительного отношения к профессии полицейского и развитие детского творчества. Жюри высоко оценило произведения юных художников.

Победу по итогам голосования одержали девятилетний Артем Никифоров, 11-летняя Елизавета Фролова и 12-летний Денис Драч. Теперь им предстоит участие в финале конкурса, который состоится в Главном управлении МВД России по Московской области.

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