Полицейские Балашихи провели профориентационное занятие для старшеклассников

В гимназии № 3 города Балашиха прошло профориентационное мероприятие для учеников 9-11 классов, организованное представителями полиции в рамках межведомственного взаимодействия. Основной целью встречи стала повышение правовой грамотности несовершеннолетних и знакомство школьников с возможностями получения юридического образования и карьерой в органах внутренних дел.

Вместе со школьниками они рассмотрели основные виды правонарушений на транспорте и способы их профилактики.

В мероприятии приняли участие начальник отделения по работе с личным составом подполковник полиции Александр Шамурин, начальник эксперто-криминалистического отделения майор полиции Александр Багаев и инспектор спецчасти изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых старший лейтенант полиции Армик Тер Быбанц.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам получения юридического образования. Александр Шамурин подробно рассказал о требованиях для поступления в вузы МВД, условиях обучения и перспективах дальнейшего трудоустройства, что вызвало большой интерес у ребят.

Мероприятие сочетало теоретическую и практическую части. Александр Багаев продемонстрировал методы сбора и анализа доказательств на месте происшествия с использованием специализированного оборудования, а Армик Тер Быбанц познакомил школьников с назначением и применением спецсредств, используемых в органах внутренних дел.