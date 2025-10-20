Полицейские Балашихи провели день открытых дверей для школьников

В микрорайоне Железнодорожный состоялся день открытых дверей для учеников начальной школы Балашихи. Ребята посетили Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел России «Балашихинское», где им рассказали о работе различных подразделений полиции городского округа.

В ходе посещения ребята познакомились с деятельностью сотрудников различных служб полиции. Особый интерес вызвал музей, созданный на базе Отдела полиции по микрорайону Железнодорожный, где представлены экспонаты и материалы, рассказывающие об истории и современности правоохранительных органов.

Организаторами мероприятия выступили заместитель начальника Отдела полиции подполковник Егор Подзывалов и заместитель командира Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции подполковник Иван Лобанов. Они лично приветствовали школьников и провели экскурсию по управлению.

Сотрудники дежурной части подробно рассказали о своей работе, продемонстрировав процесс приема и обработки сообщений о происшествиях. Представители патрульно-постовой службы и участковые офицеры поделились опытом взаимодействия с жителями и поддержания общественного порядка во дворах и на улицах города.

Эксперты-криминалисты показали школьникам современные методы сбора и исследования улик, что вызвало большой интерес у юных гостей. Также представители уголовного розыска рассказали о своей работе, поделились захватывающими историями из практики и объяснили методы поиска преступников.

День открытых дверей стал для ребят не только познавательным мероприятием, но и поводом задуматься о будущем выборе профессии. Многие школьники выразили желание в дальнейшем связать свою жизнь с работой в правоохранительных органах.