«Политика должна влиять на искусство». Михалков выступил на форуме в Подмосковье

Перед участниками молодежного форума «На государственной службе» в Красногорске выступил председатель Союза кинематографистов России, президент Российского фонда культуры и почетный житель Московской области Никита Михалков. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил его за участие.

«В зале находятся очень любознательные, талантливые ребята, преимущественно молодые, которые посвятили свою жизнь служению государству, служению обществу. В их числе и волонтеры, и те, кто обеспечивает безопасность, и сотрудники прокуратуры, муниципальных органов власти, наши спасатели», — сказал он.

Губернатор поблагодарил его за выступление. Он сказал, что участникам форума важно понять, куда движется российское общество.

Михалков показал снятый в 2016 году выпуск программы «БесогонТВ» на тему «Чего вам от нас надобно?», актуальный до сих пор. Режиссер постарался понять, почему на протяжении веков Россия подвергалась нападкам.

Зрители задали Михалкову вопросы. Григорий Сушенцов из Химок захотел услышать его мнение о влиянии политики на культуру. Артист припомнил печальный опыт 1990-х годов, когда были сняты все ограничения. В таких условиях, заявил он, побеждают разрушительные силы, а не созидательные.